- Думаю, РПЛ все еще плюс-минус входит в топ-6 лучших лиг Европы. Футболисты в России хорошие, как и уровень сопротивления в лиге. На мой взгляд, в России лучшие стадионы Европы и, может быть, мира. Чемпионат мира в 2018 году позволил развиваться стране в плане спорта.
После пяти сыгранных туров в текущем сезоне российской Премьер-лиги "Зенит" единолично возглавляет турнирную таблицу. Команда Сергея Семака набрала 13 очков и опережает московские "Динамо" и "Локомотив", идущие на второй и третьей строчке соответственно, на один балл. В рамках 6-го тура чемпионата России петербуржцы примут на своем поле столичный "Спартак". Матч состоится в ближайшую субботу, 24 августа, и начнется в 17:30 по петербургскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Тренер "Зенита" Оливейра: в России лучшие стадионы Европы и, может быть, мира
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра поделился мнением о чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"