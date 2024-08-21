"Не знаю, выиграет ли "Спартак" у "Зенита". Все возможно, почему бы красно-белым не обыграть петербуржцев. «Спартак» в последних играх побеждает. Посмотрим, как у команды сложится матч в субботу. У этой команды (у "Зенита" - прим. ред.) я не вижу чего-то сверхъестественного. В РПЛ с любым клубом можно играть", - приводит слова Гаврилова "РБ Спорт".
Матч между "Зенитом" и "Спартаком" в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 состоится 24 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
После 5 туров "Зенит" с 13 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, "Спартак" с 10 очками занимает четвёртую строчку.
Юрий Гаврилов: не вижу у "Зенита" чего-то сверхъестественного
Бывший игрок московского "Спартака" и сборной России Юрий Гаврилов поделился своими ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: Сергей Виноградов / ТАСС