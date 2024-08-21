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Отец Глушенкова: дайте сыну заиграть в "Зените" в полной мере!

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Александр Глушенков, отец игрока петербургского "Зенита" Максима Глушенкова, высказался по поводу игры своего сына в составе сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Я считаю, что пока рано что то рассказывать, и так слишком много внимания к пацану! Дайте ему в полной мере там заиграть!", - цитирует Александра Глушенкова "ВсеПроСпорт".

Максим Глушенков перешёл в "Зенит" из московского "Локомотива" этим летом. За первые семь игр в составе нового клуба 25-летний футболист забил 9 голов и отдал одну голевую передачу. В матче 5-го тура РПЛ с подмосковными "Химками" Глушенков получил травму - перелом правой руки - и выбыл из строя примерно на 4 недели.

Максим Глушенков Зенит
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