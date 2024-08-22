"Не могу сказать, что у нас очень много моментов, но мы все же их создаем. Нужно лучше реализовывать. Забивать "Зениту" или "Спартаку" не одно и то же, что забивать командам, которые равны нам. "Пари НН" чаще играет в оборонительный футбол, но это их право. Выбирают тактику из своих возможностей. Нам нужно победить, а для этого нужно забивать", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
После пяти туров в чемпионате России "Крылья Советов" с 3 очками занимают 14-е место. Самарскому клубу удалось победить воронежский "Факел" со счётом 2:0. В других матчах команда потерпела поражения: от "Зенита" (0:4), "Ростова" (1:3), "Спартака" (0:3) и московского "Динамо" (0:1). В Кубке России самарцы также в двух матчах проиграли два раза: махачкалинскому "Динамо" (0:1) и "Спартаку" (0:3). 25 августа в рамках 6-го тура РПЛ "Крылья Советов" на своём поле примут "Пари НН".
Осинькин - о результатах "Крыльев Советов": забивать "Зениту" или "Спартаку" и равным нам командам - не одно и то же
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал результативность самарского клуба в первых матчах сезона-2024/25.
Фото: РПЛ