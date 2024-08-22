- Аргентинский защитник "Оренбурга" Матиас Перес рассказывал, что в Латинской Америке "Зенит" популярнее "Спартака"? Да, однозначно "Зенит" в Южной Америке знают больше, чем "Спартак". До недавних пор этот клуб постоянно участвовал в международных Кубках - в Лиге чемпионов, Лиге Европы, - передаёт слова Гальдамеса "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" неизменно становился чемпионом России на протяжении шести последних сезонов Российской премьер-лиги, до отстранения всех российских клубов от еврокубков в феврале 2022 года политическим решением УЕФА сине-бело-голубые регулярно выступали в Лиге чемпионов.
Московский "Спартак" в последний раз выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/2017.
Защитник "Крыльев Советов" Гальдамес: "Зенит" в Южной Америке знают больше, чем "Спартак"
Чилийский левый защитник "Крыльев Советов" Томас Гальдамес сравнил популярность петербургского "Зенита" и московского "Спартака" в Южной Америке.
Фото: РИА Новости