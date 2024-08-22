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Болельщики ПАОКа признали Фёдора Чалова лучшим игроком матча

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Болельщики ПАОКа признали российского нападающего Фёдора Чалова лучшим игроком матча чемпионата Греции.
Фото: "Чемпионат"
В первом туре греческой Суперлиги ПАОК одержал победу над "Пансерраикосом" со счетом 3:2. Чалов провел на поле 71 минуту, заработал пенальти и один раз опасно пробил в штангу.

Как сообщается на официальном сайте клуба, около 49% болельщиков ПАОКа проголосовали за россиянина в опросе о лучшем игроке прошедшей встречи.

Напомним, 26-летний Фёдор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК этим летом, 1 августа греческий клуб официально представил нападающего. С ним подписали контракт до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

Федор Чалов ПАОК
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