В первом туре греческой Суперлиги ПАОК одержал победу над "Пансерраикосом" со счетом 3:2. Чалов провел на поле 71 минуту, заработал пенальти и один раз опасно пробил в штангу.
Как сообщается на официальном сайте клуба, около 49% болельщиков ПАОКа проголосовали за россиянина в опросе о лучшем игроке прошедшей встречи.
Напомним, 26-летний Фёдор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК этим летом, 1 августа греческий клуб официально представил нападающего. С ним подписали контракт до лета 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
Болельщики ПАОКа признали Фёдора Чалова лучшим игроком матча
Болельщики ПАОКа признали российского нападающего Фёдора Чалова лучшим игроком матча чемпионата Греции.
Фото: "Чемпионат"