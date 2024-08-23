"Думаю, у "Зенита" есть кем заменить Глушенкова и Вендела. Перед игрой ничего не повышает шансы ни "Зенита", ни "Спартака". Шансы повышают общекомандные действия, правильная тактика, хорошая физическая подготовка на конкретный момент. "Спартак" сейчас хорош. У них хорошая мотивация и такие же шансы, как если бы были Глушенков и Вендел", - сказал Сёмин.
Встреча "Зенита" и "Спартака" состоится в эту субботу, 24 августа, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, матч обслужит судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. За сине-бело-голубых из-за травм не смогут сыграть лучший бомбардир Максим Глушенков и лучший ассистент бразильский полузащитник Вендел. Московская команда в последних пяти играх РПЛ и Кубка России не пропустила ни одного мяча. Напомним, в прошлом сезоне петербуржцы дома сыграли с красно-белыми вничью 0:0, в Москве петербургский клуб одержал победу со счетом 3:1. В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав 13 очков, "Спартак" располагается на четвертой строчке с 10-ю набранными баллами.
Источник: "Чемпионат"
Сёмин: перед игрой ничего не повышает шансы ни "Зенита", ни "Спартака"
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: РИА Новости