"У нас не очень удачный, с моей точки зрения, пример нашего футболиста, который сейчас играет в Испании, — Захарян. Он травму получил, не очень у него пока складывается. Я вообще тогда считал — но это его решение, точнее, его семьи в первую очередь, — ещё молодой мальчишка — годика два ему надо было поиграть здесь, в "Динамо", окрепнуть физически, психологически стать посильнее", - цитирует Степашина "ТАСС".
Напомним, что Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" прошлым летом за 13 миллионов евро. Всего российский полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 18 миллионов евро.
На данный момент российский полузащитник восстанавливается после операции на лодыжке. Сообщалось, что Захарян сможет присоединиться к команде лишь к ноябрю. В 1-м туре испанского чемпионата "Реал Сосьедад" на своем поле уступил "Райо Вальекано" со счетом 1:2.
Степашин: годика два Захаряну надо было поиграть здесь, в "Динамо" - стать посильнее
Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин высказался о полузащитнике "Реал Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: GETTY IMAGES