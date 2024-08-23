"Справилась ли команда с потерей лидеров? Ещё как справилась! "Локомотив" выступает здорово. Молодые игроки показывают хороший футбол. Главное, чтоб у них хватило сил. Если парням хватит сил на весь чемпионат, они отлично проведут сезон. Но сейчас всё зависит от тренера: как он подготовит команду. Пока всё идёт нормально", — приводит слова Джанашии Metaratings.
В текущем сезоне "Локомотив" обновил состав и клуб пополнили 16 футболистов. Теперь в составе москвичей нет ни одного футболиста старше 30-ти лет. Напомним, в летнее трансферное окно клуб покинули следующие игроки: нападающий Максим Глушенков, защитник Станислав Магкеев, полузащитник Рифат Жемалетдинов, нападающий Артем Дзюба, полузащитник Антон Миранчук и голкипер Маринато Гильерме. Последние трое игроков пока что остаются свободными агентами.
После 5-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков.
Джанашия: "Локомотив" справился с потерей лидеров, а молодые игроки показывают хороший футбол
Бывший нападающий "Локомотива" Заза Джанашия высказался об игре "железнодорожников" в этом сезоне и дал прогноз команде на весь сезон.
Фото: ФК "Локомотив"