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Мостовой: наверное, Антон Миранчук до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин

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Экс-игрок сборной России высказался об экс-полузащитнике "Локомотива" Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Локомотив"
"Конечно, удивляет, что Антон Миранчук до сих пор находится без команды. Потенциально он способен усилить любой клуб РПЛ. Наверное, Антон до сих пор не может найти себе клуб из-за финансовых причин. Его уровень все и так знают. Может, где-то по зарплате не удается сойтись. Сейчас у футболистов на первом месте деньги", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" этим летом на правах свободного агента. В прошлом сезоне полузащитник отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами в 38-ми встречах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что российский полузащитник может продолжить карьеру в европейском клубе, в частности, в греческом ПАОКе.

После 5-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 12 очков.

Александр Мостовой Локомотив Антон Миранчук
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