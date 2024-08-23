"Мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим. Единственное, мне не понравилось, что когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. "Динамо" — очень неплохая команда. Им я желаю удачи", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".
23 августа в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 казанский "Рубин" на своём поле обыграл махачкалинское "Динамо" со счётом 2:0. На 45-й минуте пенальти реализовал форвард Мирлинд Даку, а на 63-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Никола Чумич. Благодаря этой победе казанцы набрали 10 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре 31 августа "Рубину" предстоит выезд в Москву на матч со "Спартаком".
Рахимов после победы "Рубина" над "Динамо" из Махачкалы пожелал удачи дагестанскому клубу
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над махачкалинским "Динамо" в матче 6-го тура РПЛ (2:0).
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press