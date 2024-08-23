Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
15:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
СпартакНе начат
Факел
17:30
ОренбургНе начат
Ахмат
20:00
ХимкиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
16:00
АланияНе начат
Нефтехимик
18:00
УралНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
14:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Манчестер Сити
17:00
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
17:00
ЭвертонНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
17:00
ЛестерНе начат
Саутгемптон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Астон Вилла
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
18:00
МальоркаНе начат
Барселона
20:00
АтлетикНе начат
Хетафе
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
22:30
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
19:30
ЛациоНе начат
Парма
19:30
МиланНе начат
Монца
21:45
ДженоаНе начат
Интер
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
16:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
16:30
БохумНе начат
Майнц
16:30
УнионНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хоффенхайм
16:30
ХольштайнНе начат
Боруссия Д
19:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
18:00
МонакоНе начат
Лилль
20:00
АнжеНе начат
Сент-Этьен
22:00
ГаврНе начат

Рахимов после победы "Рубина" над "Динамо" из Махачкалы пожелал удачи дагестанскому клубу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды над махачкалинским "Динамо" в матче 6-го тура РПЛ (2:0).
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
"Мы говорим об общем рисунке матча. И он был достаточно хорошим. Единственное, мне не понравилось, что когда соперник остался вдесятером, мы позволили себя расслабиться. А так я считаю матч неплохим, и я поблагодарил команду за хорошую игру. "Динамо" — очень неплохая команда. Им я желаю удачи", - приводит слова Рахимова "Матч ТВ".

23 августа в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 казанский "Рубин" на своём поле обыграл махачкалинское "Динамо" со счётом 2:0. На 45-й минуте пенальти реализовал форвард Мирлинд Даку, а на 63-й минуте преимущество хозяев удвоил нападающий Никола Чумич. Благодаря этой победе казанцы набрали 10 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре 31 августа "Рубину" предстоит выезд в Москву на матч со "Спартаком".

Рашид Рахимов Рубин Динамо Мх Чемпионат России ПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится