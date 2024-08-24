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Семшов: у "Зенита" в матче со "Спартаком" есть преимущество за счет своего стадиона

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Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" на ходу: стабильно забивает по три, почти не пропускает. Это игра двух столиц, победит тот, кто допустит меньше ошибок. Небольшое преимущество всё-таки есть у "Зенита" за счёт домашнего стадиона. Когда игры с таким градусом, только в редких случая явный есть фаворит" — цитирует Семшова "Чемпионат".

Напомним, "Зенит" в текущем сезоне идет без поражений в чемпионате, в активе команды Сергея Семака четыре победы и одна ничья. "Спартак" Деяна Станковича не проигрывает в 4-х матчах кряду. Проиграв в 1-ом туре "Оренбургу", красно-белые выиграли 3 следующих матча и 1 сыграли вничью. Сейчас москвичи идут на 4-м месте в турнирной таблице российского чемпионата.

Матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится 24 августа в 17:30 на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Игорь Семшов Зенит Спартак
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