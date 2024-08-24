"Он практически готов к возвращению. Но не спешим никуда, у него было долгое восстановление, он не играл в футбол почти 9 месяцев. Сейчас день?два или неделю более?менее. Надо с ним быть внимательным, он тренируется, программа у него есть. Физически он неплохо готов, но надо быть аккуратным по поводу новых травм." — цитирует Николича "Матч ТВ".
Полузащитник ЦСКА и сборной России получил травму колена (разрыв передней крестообразной связки) в матче с казанским "Рубином" (0:0) в октябре 2023-го года. В начале ноября того же года, полузащитник перенес операцию на колене в Риме и с тех пор восстанавливался.
4-го августа пресс-служба ЦСКА заявила, что Максим тренируется в общей группе. В прошлом сезоне Мухин сыграл за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах и успел отметиться двумя голами. После 5-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 очков.
Николич: Мухин практически готов к возвращению на поле
Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника "армейцев" Максима Мухина.
Фото: ПФК ЦСКА