"Сегодня вся наша игра была провальной, в том числе в первом тайме, упущена своими ошибками и безобразным прессингом. В общем, сами проиграли игру, сами виноваты. Соперник сильный, но мы пытаемся отталкиваться от своей игры, сегодня мы её провалили", - цитирует Волкова "Чемпионат".
Сегодня, 24-го августа, тольяттинский "Акрон" на выезде уступил московскому ЦСКА в матче 6-го тура чемпионата России со счетом 0:4. Забитыми мячами отличились: Тамерлан Мусаев, Иван Обляков (дубль) и Мойзес. После 6-ти сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 4 набранных очка. В следующем туре "Акрон" сыграет с грозненским "Ахматом", который на данный момент занимает предпоследнее меесто в турнирной таблице РПЛ с 3-мя очками в своем активе.
Голкипер "Акрона" Волков: сегодня вся наша игра с ЦСКА была провальной
Голкипер "Акрона" Сергей Волков высказался о поражении ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ (0:4).
Фото: ФК "Акрон"