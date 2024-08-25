"Из "Ростова" к нам не обращались и никаких предложений не делали", - цитирует слова Адисмана Sport24.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Аскарова в "Ростов".
В составе "Пахтакора" центральный полузащитник провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Sport24: "Пахтакор" опроверг переговоры с "Ростовом"
Генеральный директор "Пахтакора" Дмитрий Адисман высказался по поводу слухов о возможном переходе Бехруза Аскарова в "Ростов".
Фото: championat.asia