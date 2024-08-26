"Какой смысл рассуждать и комментировать, если одни и те же эпизоды трактуются по-разному? Пенальти в прошлой игре, с "Оренбургом", на Ланговиче был назначен — чем это отличается от эпизода с Осипенко? Должна, на мой взгляд, быть одна линия и трактовка, когда за одни и те же нарушения одинаковые решения", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Вчера, 25-го августа, "Ростов" уступил московскому "Локомотиву" на выезде в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:3. Спортивный директор южан Алексей Рыскин после матча негативно высказался о работе бригады арбитров и заявил, что ВАР должен был назначить пенальти в эпизоде с Ньямси и Осипенко.
После 6-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 15-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на одно очко. Подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой строчке с 8-ю набранными очками в своем активе.
Капитан "Ростова" Глебов раскритиковал судейство в матче 6-го тура РПЛ с "Локомотивом"
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов высказался о судействе в чемпионате России.
Фото: ФК "Ростов"