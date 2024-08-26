"Да, "Зенит" последние две игры неважно сыграл. Поэтому интрига в чемпионате будет, что уже видно. Может быть, у нас пришло время сменить победителя. Уже в прошлом сезоне "Зенит" потрепали, но "Краснодар" сделал им подарок", - сказал Мостовой.
По итогам шестого тура РПЛ московский "Локомотив" опередил петербургский "Зенит" в турнирной таблице и сейчас занимает первое место, набрав 15 очков, в активе сине-бело-голубых 14 баллов. В последней игре "железнодорожники" взяли три очка с "Ростовом" (3:2), эта победа позволила выйти в лидеры российского чемпионата, петербургский клуб в последних двух турах играл вничью с подмосковными "Химками" (1:1) и "Спартаком" (0:0). На третьем и четвертом месте располагаются московское "Динамо" и "Краснодар", команды набрали по 12 очков.
Источник: "Спорт Экспресс"
Мостовой: "Зенит" последние две игры неважно сыграл, интрига в чемпионате будет, что уже видно
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал борьбу за чемпионство в текущем сезоне РПЛ после смены лидера.
Фото: РИА Новости