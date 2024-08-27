"Работа Станковича? По сравнению с прошлым сезоном, впечатляет! Он сам уверен в себе и эту уверенность передаёт игрокам - это очень важно. Посмотрите, какая у него ротация, очень логичные замены. Игроки видят, что Станкович выкладывается, и тоже стараются, пытаются ответить ему", - заявил Сафонов.
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом текущего года. Специалист сменил на этом посту боснийца Владимира Слишковича, который руководил командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера на финише прошлого сезона. Слишкович, в свою очередь, сменил испанского тренера Гильермо Абаскаля. под руководством которого красно-белые начинали прошлый сезон.
В первых 6-ти турах РПЛ подопечные Станковича одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и потерпели 1 поражение. В матче 6-го тура против санкт-петербургского "Зенита" красно-белые сыграли вничью (0:0). Всего на счету "Спартака" 11 набранных очков. Команда располагается на 5-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Агент Сафонов: Станкович выкладывается. Игроки "Спартака" видят это и стараются ответить ему
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру "Спартака" под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"