По информации источника, в услугах 21-летнего венесуэльца заинтересован ЦСКА. Отмечается, что "Сочи" намерен выручить с продажи своего форварда от четырех до пяти миллионов евро.
Гуарирапа является игроком южного клуба с января этого года. Всего на его счету 18 матчей за клуб, в которых он отметился 10 забитыми мячами и сделал 4 ассиста на партнёров. Контракт футболиста с "Сочи" действует до 2028 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.
"Сочи" в текущем сезоне Первой лиги в 7 турах набрал 10 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА хочет подписать форварда "Сочи" Гуарирапу
Нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Сочи"