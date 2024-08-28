Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Краснодар1 тайм
Динамо
19:30
Крылья СоветовНе начат
Локомотив
19:30
ХимкиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
Перенесён
Хетафе
Атлетик
20:00
ВаленсияНе начат
Вальядолид
20:00
ЛеганесНе начат
Атлетико
22:30
ЭспаньолНе начат
Реал Сосьедад
22:30
АлавесНе начат

Источник: ЦСКА хочет подписать форварда "Сочи" Гуарирапу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, в услугах 21-летнего венесуэльца заинтересован ЦСКА. Отмечается, что "Сочи" намерен выручить с продажи своего форварда от четырех до пяти миллионов евро.

Гуарирапа является игроком южного клуба с января этого года. Всего на его счету 18 матчей за клуб, в которых он отметился 10 забитыми мячами и сделал 4 ассиста на партнёров. Контракт футболиста с "Сочи" действует до 2028 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 1,2 миллиона евро.

"Сочи" в текущем сезоне Первой лиги в 7 турах набрал 10 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице.

Источник: Metaratings

ЦСКА Сочи Сауль Гуарирапа
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится