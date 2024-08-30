"Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук вышел за пределы технической зоны — штраф 10 тысяч рублей. Эракович за неспортивное поведение оштрафован на 50 тысяч рублей. Главный тренер "Спартака" Деян Станкович за выход за пределы технической зоны оштрафован на 20 тысяч рублей.
"Зенит" и "Спартак" за задержку выхода команд на поле оштрафованы на 20 тысяч рублей. Болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения — 20 тысяч рублей штраф", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Московский "Спартак" сыграл вничью с петербургским "Зенитом" в матче 6-го тура чемпионата России со счетом 0:0. Защитник петербургского клуба Страхиня Эракович получил вторую желтую карточку на 62-й минуте встречи и был удален с поля.
После 6-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на выезде с "Пари НН".
Команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке с 11-ю набранными очками в своем активе. В следующем туре красно-белые примут на своем поле казанский "Рубин", который после 6-ти сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 10-ю очками в своем активе.
КДК РФС оштрафовал московский "Спартак" за поведение болельщиков на матче с "Зенитом"
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что московский "Спартак" оштрафован за поведение болельщиков на матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"