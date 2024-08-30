Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
Аталанта1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 0 1 0
Санкт-Паули1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лион
0 - 1 0 1
Страсбург1 тайм

В "Акроне" прокомментировали возможное подписание Артема Дзюбы и Георгия Джикии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Акрона" Алексей Власов высказался о возможном подписании Артема Дзюбы и Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Были ли контакты с Дзюбой и Джикией? Думаю, что такая возможность и вероятность на поверхности. Но на данный момент у этой ситуации нет развития. Не могу сказать, контактировали ли мы с ними или они с нами. Знаете, никогда не говори никогда", - цитирует Власова "Чемпионат".

Георгий Джикия покинул московский "Спартак" на правах свободного агента этим летом - в прошлом сезоне центральный защитник провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями. Сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Турции или махачкалинском "Динамо".

На счету Артёма Дзюбы в прошлом сезоне 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 25-ти встречах. Нападающий покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024, сообщалось, что руководство не захотело продлевать контракт с игроком. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард может перейти в "Шанхай Шэньхуа", которым руководит Леонид Слуцкий.

Акрон Георгий Джикия Артем Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится