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"СЭ": "Динамо" близко к подписанию нападающего "Крузейро" Артура Гомеса

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По информации СМИ, московское "Динамо" близко к подписанию контракта с 26-летним нападающим бразильского "Крузейро" Артуром Гомесом.
Фото: IMAGO
Сообщается, что переговоры между клубами находятся в очень продвинутой стадии. Сумма компенсации за бразильского вингера составит 5,5 млн евро. При этом, согласно интернет-порталу Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро. Его действующее соглашение с "Крузейро" рассчитано до 31 декабря 2026 года.

За "Крузейро" Артур Гомес выступает с июля 2023 года. За это время он принял участие в 59 матчах, за которые забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

Динамо Крузейро Артур Гомес Российские трансферы
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