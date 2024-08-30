"СЭ": "Динамо" близко к подписанию нападающего "Крузейро" Артура Гомеса

По информации СМИ, московское " Динамо " близко к подписанию контракта с 26-летним нападающим бразильского "Крузейро" Артуром Гомесом.

Фото: IMAGO

Сообщается, что переговоры между клубами находятся в очень продвинутой стадии. Сумма компенсации за бразильского вингера составит 5,5 млн евро. При этом, согласно интернет-порталу Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро. Его действующее соглашение с "Крузейро" рассчитано до 31 декабря 2026 года.



За "Крузейро" Артур Гомес выступает с июля 2023 года. За это время он принял участие в 59 матчах, за которые забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.