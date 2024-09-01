"Жду хорошего матча, здесь нет фаворита. Будет интересно посмотреть, как "Локомотив" сыграет против серебряного призера прошлого сезона. Мне нравится то, что сейчас делает "Локомотив" - молодая, бегущая команда, которая полностью состоит из россиян. Давно такого не было в РПЛ. Уверен, матч получится ярким", - сказал Булыкин.
Встреча между "Локомотивом" и "Краснодаром" пройдет 1 сентября на стадионе "РЖД Арена" в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Главным арбитром матча назначили Василия Безбородова, на VAR ему будут помогать Евгений Буланов и Андрей Фисенко. Напомним, в прошлом розыгрыше чемпионата команды дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.
После шести туров "железнодорожники" набрали 15 очков и на данный момент занимают второе место в турнирной таблице. В случае победы над "быками" подопечные Михаила Галактионова обойдут "Зенит", который в минувшую субботу взял три очка с матче с "Пари НН" (3:0) и сейчас имеет 17 набранных баллов. Краснодарская команда с 12-ю очками располагается на пятой строчке и в случае победы опередит в таблице московские "Спартак" и ЦСКА.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: будет интересно посмотреть, как "Локомотив" сыграет против серебряного призера "Краснодара"
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Локомотив"