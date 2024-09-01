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Галактионов - о разгромном поражении от "Краснодара": ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями после крупного поражения от "Краснодара" в 7-м туре РПЛ (0:3).
Фото: РИА Новости
- Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами. Есть результат, он неприятный. Три мяча — это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи.

Сегодня, 1 сентября, "Локомотив" принимал на своем поле "Краснодар" в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходил в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Это поражение стало для команды Михаила Галактионова вторым в нынешнем сезоне. В активе "железнодорожников" также пять побед.

На данный момент красно-зеленые набрали 15 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Краснодар" и "зенит".

Источник: "Матч ТВ"

Михаил Галактионов Локомотив Краснодар
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