- Двоякие чувства. Характер игры был такой, что ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу. Команда начала второй тайм хорошо, снова были ближе к голу. Соперник забил третий и более классно распорядился своими моментами. Есть результат, он неприятный. Три мяча — это много, неприятно. Нужно проанализировать эти вещи.
Сегодня, 1 сентября, "Локомотив" принимал на своем поле "Краснодар" в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч проходил в Москве на стадионе "РЖД Арена" и завершился разгромной победой гостей со счетом 3:0. Это поражение стало для команды Михаила Галактионова вторым в нынешнем сезоне. В активе "железнодорожников" также пять побед.
На данный момент красно-зеленые набрали 15 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Краснодар" и "зенит".
Источник: "Матч ТВ"
Галактионов - о разгромном поражении от "Краснодара": ничто не предвещало беды. Мы были ближе к голу
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов поделился мыслями после крупного поражения от "Краснодара" в 7-м туре РПЛ (0:3).
Фото: РИА Новости