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В "Локомотиве" дали оценку выступлению команды в новом сезоне РПЛ

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Юрий Нагорных, занимающий должность председателя совета директоров "Локомотива", оценил старт сезона для "железнодорожников".
ФК: "Локомотив"
- Сыграно всего семь туров и три матча в Кубке. Важно то, что клуб следует избранной стратегии и добивается благодаря этому результата. Мы наблюдаем за нашими молодыми игроками, но они же не из небытия появились. Многие специалисты их ведут на протяжении десятилетий, - передает слова руководителя "Локомотива" "Матч ТВ".

Команда Михаила Галактионова в семи турах набрала 15 очков и идет на третьей позиции в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" составляет два очка.

В последнем матче перед международной паузой "железнодорожники" на своем поле потерпели поражение от "Краснодара", пропустив три безответных мяча. В следующем туре "Локомотива" сыграет с "Оренбургом", матч пройдет 14 сентября, старт игры запланирован на 12:00 по столичному времени.

Юрий Нагорных Локомотив
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