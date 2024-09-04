- Сыграно всего семь туров и три матча в Кубке. Важно то, что клуб следует избранной стратегии и добивается благодаря этому результата. Мы наблюдаем за нашими молодыми игроками, но они же не из небытия появились. Многие специалисты их ведут на протяжении десятилетий, - передает слова руководителя "Локомотива" "Матч ТВ".
Команда Михаила Галактионова в семи турах набрала 15 очков и идет на третьей позиции в таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" составляет два очка.
В последнем матче перед международной паузой "железнодорожники" на своем поле потерпели поражение от "Краснодара", пропустив три безответных мяча. В следующем туре "Локомотива" сыграет с "Оренбургом", матч пройдет 14 сентября, старт игры запланирован на 12:00 по столичному времени.
В "Локомотиве" дали оценку выступлению команды в новом сезоне РПЛ
Юрий Нагорных, занимающий должность председателя совета директоров "Локомотива", оценил старт сезона для "железнодорожников".
ФК: "Локомотив"