- Нужно ли болельщикам ЦСКА на какое-то время принять пятое-шестое место? Принимать это не нужно. Мы будем делать всё, что от нас зависит. Надеемся, что будем на первых местах. Конечно, пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать. Но у нас в команде и нет таких настроений: ровно год назад мы выиграли Кубок, медали. Мыслим этими категориями. Нужно ставить высокие задачи и жить ими, - передаёт слова Облякова "Чемпионат".
Московский ЦСКА в последний раз становился чемпионом России в сезоне-2015/2016, после чего дважды подряд выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги. После сезона-2017/2018 красно-синие завоевали медали только в одном сезоне из шести, став вторыми в сезоне-2022/2023, а также дважды заняв четвёртое, один раз пятое и дважды шестое место. В прошлом чемпионате-2023/2024 "армейцы" стали шестыми, набрав 48 очков в 30 матчах.
В текущем сезоне ЦСКА набрал 13 очков в 7 стартовых матчах и занимает в турнирной таблице пятое место.
Обляков: пятое-шестое место в таком клубе, как ЦСКА, никого не может устраивать
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос о снижении результатов красно-синих в РПЛ в последние годы.
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