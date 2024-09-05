- Как мне работа Станковича? Всё нравится. Вижу только подтверждение моих слов после первого тура и поражения от "Оренбурга". Я сказал, что Станкович разберётся, посмотрит состав, отберёт игроков основы. Ясно, что сейчас был матч с "Рубином", в котором, можно сказать, был ничейный результат. Пенальти все признали, что неправильный поставил Карасёв. Но я в моменте сказал: такой пенальти ставить нельзя, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.
45-летний сербский тренер Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в июне-2024 года. Под его руководством красно-белые проиграли стартовый матч Российской премьер-лиги на выезде с "Оренбургом" (0:2), после чего набрали 14 очков в 6 последующих матчах. В текущей турнирной таблице московский клуб занимает четвёртое место.
В 7 туре РПЛ "Спартак" победил на своём поле казанский "Рубин" (1:0), забив единственный гол с пенальти, назначенного за попадание мяча в руку, и играя при этом в численном меньшинстве.
Мостовой оценил работу Станковича в "Спартаке"
Экс-полузащитник московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал старт красно-белых в сезоне-2024/2025 под руководством сербского главного тренера Деяна Станковича.
Фото: AFP