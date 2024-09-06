"Мы отмечали серебряные медали в ростовском ресторане, руководство накрыло поляну. Сидим, отдыхаем, и в это же время в ресторан приезжает Глушаков. Денис подходит, здоровается со всеми. Доходит до меня — и обращается к ребятам: "Вот вы не понимаете! Знаете, как сложно играть против Гацкана и Калачева? Никогда не уступят, а если что — могут и сзади въехать, и послать", - приводит слова Гацкана Sport24.
Футбольный клуб "Ростов", капитаном которого был Александр Гацкан, набрав 63 очка, завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16. В тот год московский "Спартак", за который тогда выступал Денис Глушаков, набрали 50 очков и заняли пятое место в турнирной таблице Российской Футбольной Премьер-Лиги.
Денис Глушаков является уроженцем города Миллерово, который находится в Ростовской области.
Александр Гацкан рассказал о встрече с Денисом Глушаковым в ростовском ресторане
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан рассказал о встрече с экс-футболистом московского "Спартака" Денисом Глушаковым в ростовском ресторане в 2016 году.
Фото: Анна Нэсси / ROSTOF.RU