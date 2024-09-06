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Гранат: "Ахмат" - большое разочарование, ждал от грозненской команды большего

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Бывший игрок "Динамо" Владимир Гранат оценил результаты грозненского "Ахмата" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ахмат"
"Ахмат" - большое разочарование. Команда неплохо заканчивала прошлый сезон и провела с Адиевым летние сборы. Этот тренер хорошо работал со сборной Казахстана, поэтому ждал от грозненской команды большего", - сказал Гранат.

По итогам семи туров российского чемпионата "Ахмат" занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав пока 5 очков. Грозненцы на данный момент являются единственной командой в РПЛ, не одержавшей ни одной победы. Недавно с поста главного тренера ушел Магомед Адиев, вместо него назначили Сергея Ташуева, который ранее возглавлял воронежский "Факел".

В 8-м туре грозненцы отправятся в гости к московскому "Динамо", встреча состоится после международной паузы, 15 сентября.

Источник: "Чемпионат"

Владимир Гранат Ахмат
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