"Команде поставили задачу совместно с тренерским штабом и руководством клуба - качественно играть в каждом матче. Бороться, настраиваться на каждый матч с тем, чтобы "Локомотив" был в топе российских клубов. Команда старается эту задачу выполнять, к каждой игре подходит ответственно", - приводит слова Нагорных ТАСС.
После 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив", набрав 15 очков из 21 возможного, занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре красно-зелёным 14 сентября предстоит выездная игра с "Оренбургом".
После 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "железнодорожники", набрав 9 очков из 9 возможных, занимает первое место в группе В. В следующем туре красно-зелёным 19 сентября предстоит выездная игра с "Химками".
В "Локомотиве" огласили задачу, которую поставили перед командой
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, какую задачу поставили перед командой.
Фото: Алексей Филиппов / "РИА Новости"