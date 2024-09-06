Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
17:00
НорвегияНе начат
Литва
19:00
КипрНе начат
Франция
21:45
ИталияНе начат
Косово
21:45
РумынияНе начат
Бельгия
21:45
ИзраильНе начат
Исландия
21:45
ЧерногорияНе начат
Словения
21:45
АвстрияНе начат
Уэльс
21:45
ТурцияНе начат

В "Локомотиве" огласили задачу, которую поставили перед командой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, какую задачу поставили перед командой.
Фото: Алексей Филиппов / "РИА Новости"
"Команде поставили задачу совместно с тренерским штабом и руководством клуба - качественно играть в каждом матче. Бороться, настраиваться на каждый матч с тем, чтобы "Локомотив" был в топе российских клубов. Команда старается эту задачу выполнять, к каждой игре подходит ответственно", - приводит слова Нагорных ТАСС.

После 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив", набрав 15 очков из 21 возможного, занимает третье место в турнирной таблице. В следующем туре красно-зелёным 14 сентября предстоит выездная игра с "Оренбургом".

После 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "железнодорожники", набрав 9 очков из 9 возможных, занимает первое место в группе В. В следующем туре красно-зелёным 19 сентября предстоит выездная игра с "Химками".

Юрий Нагорных Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится