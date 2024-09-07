"Локомотив" вчера объявил о переходе своего воспитанника из "Ференцвароша" на правах аренды до конца текущего сезона. В соглашении есть опция выкупа 23-летнего футболиста.
- Честно, не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат. Но это ведь аренда, она не так опасна, поэтому он еще может вернуться в "Ференцварош". Но, опять же, в "Локомотиве" у него не будет международной практики, которая у него была в Венгрии, - передает слова Смородской "Матч ТВ".
Армянский полузащитник в первой половине прошлого сезона на правах аренды играл в составе нижегородского "Пари НН" и провел за команду 24 матча, отметившись 7-ю забитыми мячами. С января он выступал за "Ференцварош" и забил за венгерский клуб 2 мяча в 17 играх.
"Локомотив" в этом сезоне набрал 15 баллов и замыкает тройку лидеров в таблице РПЛ. В следующем туре "железнодорожники" на выезде встретятся с "Оренбургом", игра пройдет 14 сентября и начнется в 12:00 мск.
Смородская: не понимаю мотивацию Севикяна вернуться в российский чемпионат
Ольга Смородская, экс-президент "Локомотива", высказался о переходе в московскую команду полузащитника Эдгара Севикяна.
Фото: ФК "Локомотив"