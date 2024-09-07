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Булыкин - о возможном трансфере Уткина в "Хатайспор": сомнительный переход для Даниила

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Экс-форвард столичного "Локомотива" Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе из "Ростова" полузащитника Даниила Уткина.
Фото: "Чемпионат"
Ранее в СМИ была информация, что футболист продолжит карьеру в "Хатайспоре". Футболист уехал для прохождения медицинского осмотра перед переходом в турецкий клуб.

- "Хатайспор" не то, что не играет в еврокубках, а сейчас находится в зоне вылета в чемпионате. Это сомнительный переход для Даниила Уткина. Но если он хочет сменить обстановку, получить новый вызов, постоянно играть и сделать себе имя в турецком чемпионате, то такой трансфер может помочь, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Уткин выступает за ростовскую команду с 2022 года. Также он ранее выступал за "Краснодар" и "Ахмат".

Соглашение 24-летнего Уткина с донским клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость полузащитника оценивается в 6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уткин принял участие в пяти матчах за "Ростов" и отметился одной голевой передачей.

Дмитрий Булыкин Даниил Уткин Ростов Хатайспор Российские трансферы
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