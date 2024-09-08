"Желаю Волкову скорейшего выздоровления, потому что он получил неприятную травму. Это потеря для "Зенита", ведь тренерский штаб потихоньку давал ему шансы проявить себя на правом фланге. Теперь эта позиция требует усиления. В такой ситуации тренерский штаб клуба думает о новом игроке, потому что остался только один Караваев, которого тоже замучали микротравмы", - цитирует Радченко "Чемпионат".
Ранее в "Зените" сообщили, что защитник Сергей Волков получил травму крестообразной связки колена. Напомним, что защитник перешел в петербургский клуб из "Краснодара" этим летом за 5 миллионов евро. Волков провел за сине-бело-голубых во всех турнирах шесть матчей и не отметился результативными действиями.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до конца сезона-2027/2028. После 7-ми сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 17 набранных очков.
Радченко: Волков - потеря для "Зенита", теперь требуется усиление на эту позицию
Экс-игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался о травме Сергея Волкова.
Фото: ФК "Зенит"