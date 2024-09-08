Как сообщает источник, футболист "Витории Гимарайнш" Рикарду Мангаш, играющий на позиции левого защитника, в понедельник, 9 сентября, прилетит в Москву для прохождения медицинского обследования перед переходом в "Спартак".
В этом сезоне 26-летний игрок провел в составе португальской команды 10 матчей, в которых забил 4 мяча и дважды ассистировал на гол партнерам. Нынешний контракт 26-летнего португальца рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость защитника в 4 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Источник: защитник "Витории Гимарайнш" Мангаш 9 сентября пройдет медицинское обследование в "Спартаке"
Стало известно, когда игрок "Витории Гимарайнш" Рикарду Мангаш прибудет в Москву.
Фото: Getty Images