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Капитан "Спартака" Зобнин: обязательно поможем МакSим, попавшей в больницу

Капитан "Спартака" Роман Зобнин ответил, намерен ли клуб помочь певице МакSим.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, в команде обсудят, как помочь МакSим, попавшей в больницу.

- Видел, что певица МакSим попала в больницу. Сейчас у нас будет выходной, после него обязательно соберемся, обсудим этот момент.
Обязательно поможем. Может быть, запишем какое-то видео. Если нужно финансово помочь, конечно, все это сделаем. Следим, желаем здоровья, - цитирует Зобнина ТАСС.

Ранее сообщалось, что певица МакSим (Марина Абросимова) из-за стресса на фоне смерти отца была госпитализирована, на данный момент она проходит лечение. Песня "Знаешь ли ты" исполнительницы является неофициальным гимном красно-белых - она исполняется при победах команды в турнирах.

В первом туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб одержал разгромную домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 3:0. В следующем туре команда Хуана Карседо сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

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