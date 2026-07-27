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Заварзин: "Спартак" был на две-три головы сильнее "Родины", "Динамо" сыграло без огонька

Бывший гендиректор "Спартака" и "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал Rusfootball.info игру "красно-белых" и "бело-голубых" в первом туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Какое впечатление произвел "Спартак" в матче первого тура? Что скажете о дебютном матче "Родины" в РПЛ?

- По первому туру сложно делать выводы по игре дебютанта. Но "Спартак" обыграл соперника на классе: он на две-три головы сильнее "Родины". Нельзя пока сравнивать две эти команды: "красно-белые" претендуют на золотые медали, а "Родина" будет претендовать на то, чтобы остаться в РПЛ.

- От матча "Динамо" и "Крыльев" более зрелищного футбола ожидали?

- "Динамо" вообще без огонька сыграло, ничего не было. И с реализацией моментов очень трудно, да ещё парочку себе чуть не привезли. Игра не особо отличается от той, что была в конце того сезона.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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