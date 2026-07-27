Заварзин: "Спартак" был на две-три головы сильнее "Родины", "Динамо" сыграло без огонька

Фото: ФК "Спартак"

- По первому туру сложно делать выводы по игре дебютанта. Но "Спартак" обыграл соперника на классе: он на две-три головы сильнее "Родины". Нельзя пока сравнивать две эти команды: "красно-белые" претендуют на золотые медали, а "Родина" будет претендовать на то, чтобы остаться в РПЛ.- "Динамо" вообще без огонька сыграло, ничего не было. И с реализацией моментов очень трудно, да ещё парочку себе чуть не привезли. Игра не особо отличается от той, что была в конце того сезона.