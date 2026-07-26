Гендиректор "Балтики" - о продлении контракта с Талалаевым: идет разговор, но дальше не продвинулся

"Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор. Андрей Викторович — главный тренер футбольного клуба "Балтика". Остальное — наша внутренняя кухня", - сказал Измайлов "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах. Минувший сезон стал первым для калининградцев после возвращения из Первой Лиги.
В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Андрея Талалаева проиграла ЦСКА 1:2.