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Гендиректор "Балтики" - о продлении контракта с Талалаевым: идет разговор, но дальше не продвинулся

Гендиректор "Балтики" Равиль Измайлов высказался о продлении контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Балтика"
"Идет разговор, но дальше не продвинулся. Пока просто разговор. Андрей Викторович — главный тренер футбольного клуба "Балтика". Остальное — наша внутренняя кухня", - сказал Измайлов "РБ Спорт".


Напомним, что по итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах. Минувший сезон стал первым для калининградцев после возвращения из Первой Лиги.

В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Андрея Талалаева проиграла ЦСКА 1:2.

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