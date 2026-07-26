Барко оценил финал ЧМ-2026

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"Думаю, матч в финале чемпионата мира с Испанией, наверное, был последним для Месси за сборную. Конечно, все ждут, что Месси, может быть, продолжит. Но я считаю, что он уже сделал достаточно", - сказал Барко " Чемпионату ".

На прошедшем чемпионате мира, который стал для него шестым в карьере, Лионель Месси провел все 8 матчей, дойдя со сборной Аргентины до финала. 39-летний нападающий отличился 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами. По итогам мундиаля Месси стал вторым в бомбардирской гонке, уступив только форварду сборной Франции Килиану Мбаппе (10 голов).