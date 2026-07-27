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Губернатор Самарской области Федорищев прокомментировал ничью "Крыльев" с "Динамо"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о ничьей "Крыльев Советов" с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Федорищева, самарская команда показала характер и достойную игру.

- Наша команда показала достойную игру, проявила характер и на выезде сыграла вничью с московским "Динамо". Хороший старт! Болельщиков поздравляю с долгожданным стартом сезона! - говорится в сообщении Федорищева в телеграм-канале самарского клуба.

Вчера, 25 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0.

Во втором туре чемпионата России команда Сергея Булатова сыграет на выезде с ЦСКА, а бело-голубые проведут выездную встречу с калининградской "Балтикой".

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