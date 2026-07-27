Губернатор Самарской области Федорищев прокомментировал ничью "Крыльев" с "Динамо"

- Наша команда показала достойную игру, проявила характер и на выезде сыграла вничью с московским "Динамо". Хороший старт! Болельщиков поздравляю с долгожданным стартом сезона! - говорится в сообщении Федорищева в телеграм-канале самарского клуба.
Вчера, 25 июля, самарские "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" в матче первого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:0.
Во втором туре чемпионата России команда Сергея Булатова сыграет на выезде с ЦСКА, а бело-голубые проведут выездную встречу с калининградской "Балтикой".