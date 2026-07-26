Мостовой прокомментировал победу "Спартака" над "Родиной"

"У меня не было сомнений в том, что красно-белые обыграют новичка РПЛ, потому что они просто намного выше классом. Так что по итогам прошедшего матча мое мнение о том, что спартаковцы являются одним из главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне, только укрепилось", - сказал Мостовой "РБ Спорт".
В первом туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб одержал разгромную домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. В следующем туре команда Хуана Карседо сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". "Родине" предстоит принять на домашнем стадионе "Ростов".