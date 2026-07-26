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Зобнин прокомментировал разгромную победу "Спартака" над "Родиной"

Капитан "Спартака" Роман Зобнин высказался о разгромной победе над "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Зобнина, команда рада, что удалось набрать три очка и порадовать болельщиков.

- Рады, что начался чемпионат, готовились. Конечно, рады, что взяли три очка и выиграли первую домашнюю игру.

Порадовали наших болельщиков. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал. Эта победа для болельщиков, - приводит слова Зобнина "Чемпионат".

В первом туре Российской Премьер-Лиги столичный клуб одержал разгромную домашнюю победу над московской "Родиной" со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. В следующем туре команда Хуана Карседо сыграет на выезде с грозненским "Ахматом". "Родине" предстоит принять на домашнем стадионе "Ростов".

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