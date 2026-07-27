Билялетдинов: "Родина" вылетит, ресурсов у команды нет

Фото: ФК "Спартак"

- Априори "Спартак" должен обыгрывать команду, которая из первой лиги выходит. А злость не работает на результат. Вчера объективно если не на 3:0, но на три очка наиграли.- На данный момент, возможно. Там была задача не пропустить. Так тренер решил, полагаясь на тех, кто ему знаком. У Литвинова есть качества сыграть и в обороне, и в центре полузащиты.- Естественно. Ресурса нет. Империя Ломакина в России не работает, для галочки. Он не будет здесь выкладываться, как в "Ригу" и "Пафос", пока нет еврокубков. Нет истории, нет фарпоста, нет своего стадиона полноценного. Все искусственно. Какая перспектива? Где стадион, где дом?Михаил Пукшанский, Rusfootball.info