- "Спартак" с "Родиной" впечатлил на фоне злости после нелогичного поражения от «Зенита»?
- Априори "Спартак" должен обыгрывать команду, которая из первой лиги выходит. А злость не работает на результат. Вчера объективно если не на 3:0, но на три очка наиграли.
- Что Литвинова вернули в оборону, правильное решение?
- На данный момент, возможно. Там была задача не пропустить. Так тренер решил, полагаясь на тех, кто ему знаком. У Литвинова есть качества сыграть и в обороне, и в центре полузащиты.
- "Родина" все же на вылет?
- Естественно. Ресурса нет. Империя Ломакина в России не работает, для галочки. Он не будет здесь выкладываться, как в "Ригу" и "Пафос", пока нет еврокубков. Нет истории, нет фарпоста, нет своего стадиона полноценного. Все искусственно. Какая перспектива? Где стадион, где дом?
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
Билялетдинов: "Родина" вылетит, ресурсов у команды нет
Один из лучших полузащитников России прошлых лет Динияр Билялетдинов специально для Rusfootball.info прокомментировал победу "Спартака" над "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"