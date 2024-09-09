Полузащитник "Динамо" и сборной России Даниил Фомин в ближайшее время подпишет с московским клубом новый контракт. Как сообщает ТАСС, бело-голубые договорились с футболистом о продлении соглашения. Напомним, действующий контракт Фомина с "Динамо" подходит к концу летом 2025-го года.
Даниил Фомин перебрался в московское "Динамо" из "Уфы" летом 2020-го года. За трансфер воспитанника "Краснодара" бело-голубые заплатили "Уфе" 3.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету Фомина 5 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых 27-летний хавбек отметился 1-й результативной передачей.
ТАСС: "Динамо" и Даниил Фомин договорились о продлении контракта
Московское "Динамо" продлит контракт с полузащитником Даниилом Фоминым.
Фото: "Матч ТВ"