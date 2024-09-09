"Считаю, что краснодарская школа очень сильная, но и у "Зенита" много вратарей, которые играют на хорошем уровне. Готов ли к конкуренции с Сафоновым в сборной России? Конечно, готов!", - цитирует Латышонка "РБ Спорт".
Воспитанник "Краснодара" Евгений Латышонок перебрался в санкт-петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно. Голкипер "Краснодара" и "первый номер" сборной России Матвей Сафонов летом перешел во французский "ПСЖ". Чемпионы Франции заплатили за трансфер россиянина 20 миллионов евро.
Евгений Латышонок дебютировал в составе национальной сборной 5-го сентября текущего года в товарищеском матче против сборной Вьетнама (3:0) в Ханое. Матвей Сафонов также получил вызов в сборную на сентябрьские матчи, но на поле по появился. Игра со сборной Таиланда, назначенная на 7-е сентября, была отменена из-за погодных условий.
Вратарь "Зенита" Латышонок: готов к конкуренции с Сафоновым в сборной России
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок поделился амбициями после дебюта в составе сборной России.
Фото: официальный сайт РФС