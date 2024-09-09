"Мы уже говорили, что если произойдет подписание Георгия Джикии, то для нас это будет большим усилением. Мы ждем его в Махачкале — мяч сейчас на его стороне. Пока никаких переговоров с Георгием нет, мы его ждем, а сам Джикия может набрать нам в любой момент. Он просто может сказать "я готов", и для нас этого уже будет достаточно", - цитирует Газизова Sport24.
Напомним, что центральный защитник Георгий Джикия покинул московский "Спартак" по окончании сезона-2023/2024 на правах свободного агента. В прошлом сезоне защитник провел за красно-белых во всех турнирах 12 матчей и не отметился результативными действиями, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной России может продолжить карьеру в Греции или Турции. После 7-ми сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 8 набранных очков.
Газизов: мы ждем Джикию в Махачкале - мяч сейчас на его стороне
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном подписании Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"