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Онугха рассказал, с какими топ-клубами РПЛ вел переговоры этим летом

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Нападающий "Копенгагена" Герман Онугха рассказал, что мог перейти этим летом в РПЛ.
Фото: ФК "Копенгаген"
"Что за клубы? Контактировали с "Локомотивом", общение было со "Спартаком". Но, я думаю, Владимир чувствовал, что с моей стороны нет особого желания играть в РПЛ. И поэтому мы вскоре прекратили попытки переговоров", - цитирует Онугху "Чемпионат".

Российский нападающий Герман Онугха этим летом перешел из датского "Вайле" в "Копенгаген" за 1,5 миллионов евро - игрок подписал контракт до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Онугха провел за датский "Вайле" во всех турнирах 34 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,7 миллионов евро. Напомним, что нападающий попал в расширенный список сборной России на матчи с Таиландом и Вьетнамом.

Герман Онугха Локомотив Спартак Копенгаген
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