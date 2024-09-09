"Интересно его видение футбола. Его требования именно в прессинге, когда ты играешь по всему полю персонально с каждым игроком. Если вратарь соперника начинает разыгрывать, то все разбирают по игроку. Я никогда не видел такого, и для меня было впервые, когда Карпин мне начал объяснять, как надо действовать при таком прессинге. В игре это получается, и ты кайфуешь от этого", - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
Игорь Дивеев дебютировал в составе сборной России по футболу 12 ноября 2020 года в товарищеском матче с командой Молдавии. С тех пор центральный защитник провёл в составе национальной команды 15 матчей, в которых забил 1 гол и получил 1 жёлтую карточку.
Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу 26 июля 2021 года. Работу в национальной команде 55-летний специалист совмещает с работой в футбольном клубе "Ростов", выступающем в Российской Премьер-Лиги. Под руководством Валерия Карпина сборная России провела 18 игр, 12 из которых завершились победой, 5 - ничьей и 1 - поражением. Прошедшим летом РФС продлила контракт с тренером до 30 июня 2028 года.
"Кайфуешь от этого". Игорь Дивеев рассказал о работе с Валерием Карпиным в сборной России
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о выступлении в составе сборной России под руководством Валерия Карпина.
Фото: "РИА Новости"