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Кузьмичёв - о Барко: пришёл "с листа" и стал тем, кто определяет игру в атаке "Спартака"

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Бывший заместитель генерального директора московского "Спартака" Владимир Кузьмичев рассказал, какой трансфер этого лета считает лучшим в Российской Премьер-Лиге.
Фото: Денис Бушковский / "Матч ТВ"
"Для меня самое яркое приобретение из тех, кого мы не знали, это, конечно, Барко. Пришёл "с листа" и стал тем, кто определяет игру в атаке "Спартака". Для меня это самое яркое приобретение. Я не беру Глушенкова, его переход, поскольку он был в нашем чемпионате, и мы этого игрока знали", - приводит слова Кузьмичёва Metaratings.

Эсекьель Барко стал игроком московского "Спартака" в июле 2024 года. Красно-белые выкупили 25-летнего футболиста у аргентинского футбольного клуба "Ривер Плейт" за 14 млн. Соглашение между игроком и москвичами рассчитано до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне Барко в составе "Спартака" принял участие в 8 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Московский "Спартак" после седьмого тура набрал 14 очков и в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/25 занимает четвёртое место.

Максим Глушенков Эсекьель Барко Спартак Зенит Владимир Кузьмичев
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