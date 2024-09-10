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Агент Николсона: Шамар остается в "Спартаке"

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Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно же, Шамар остается в "Спартаке". Может ли он уйти зимой? В футболе все возможно, как вы прекрасно знаете. Но сейчас он снова в "Спартаке", у него долгосрочный контракт, и он готов остаться в Москве, если обе стороны будут этим довольны", - цитирует агента "ВсеПроСпорт".

В прошлом сезоне Шамар Николсон выступал за французский "Клермон" на правах аренды - нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи в 28-ми матчах во всех турнирах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро, контракт ямайца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 7-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка.

Шамар Николсон Спартак
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