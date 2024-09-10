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"РБ Спорт": ЦСКА хочет арендовать нападающего "Сочи" Гуарирапу

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Нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа может перейти в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, московский ЦСКА ведет переговоры с "Сочи" по аренде нападающего Сауля Гуарирапы до конца сезона-2024/2025.

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провел за "Сочи" во всех турнирах девять матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт нападающего с южанами рассчитан до лета 2028 года.

После семи сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.

Источник: "РБ Спорт".

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