По информации источника, московский ЦСКА ведет переговоры с "Сочи" по аренде нападающего Сауля Гуарирапы до конца сезона-2024/2025.
В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провел за "Сочи" во всех турнирах девять матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт нападающего с южанами рассчитан до лета 2028 года.
После семи сыгранных туров московский ЦСКА располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": ЦСКА хочет арендовать нападающего "Сочи" Гуарирапу
Нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа может перейти в московский ЦСКА.
Фото: ФК "Сочи"